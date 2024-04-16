سياسة
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جيش الاحتلال يستبعد عدم الرد على هجوم طهران .. ورئيس إيران يهدد تل أبيب
أكد متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه "من غير الممكن عدم الرد" على الهجوم الإيراني ضد بلاده قبل أيام، في وقت هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ"ردّ أكبر وأوسع من ذي قبل" على أي هجوم من "إسرائيل وداعميها" ضد بلاده.
جيش الاحتلال يستبعد عدم الرد على هجوم طهران .. ورئيس إيران يهدد تل أبيب
متحدث الجيش الإسرائيلي بجوار صاروخ باليستي إيراني سقط في جنوب البلاد 13 إبريل/نيسان الجاري / صورة: AFP
16 أبريل 2024

استبعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، احتمالية عدم الرد على الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف الدولة العبرية قبل أيام، فيما هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ"ردّ أكبر وأوسع من ذي قبل" على أي هجوم مضاد لبلاده.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر سنوي لصحيفة "إسرائيل اليوم": "من غير الممكن عدم الرد على مثل هذا الهجوم، سنتحرك في المكان والزمان الذي نختاره، وأي حديث عنه غير ضروري".

واعتبر هاغاري أن "إيران فشلت في هجومها" على إسرائيل.

وقال: "جرى إحباطه (الهجوم الإيراني) بفضل القدرات التي تراكمت في دولة إسرائيل على مر السنين في الصناعات الدفاعية".

وأضاف هاغاري: "بالإضافة إلى ذلك، حدث شيء كبير جداً، تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا معاً بشكل مثالي، في الجو والبر والبحر، واعترضوا معاً 99% من التهديدات قبل أن تخترق دولة إسرائيل".

وتابع: "بفضل نجاحنا العملياتي يوم السبت، لدينا الآن العديد من الخيارات حول كيفية التصرف، وسنتصرف بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب، وأي حديث حول هذه القضية غير ضروري".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيّرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

تهديد برد أكبر وأشمل

في المقابل، هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد بطريقة "أكبر وأشمل من ذي قبل" على أي هجوم من إسرائيل أو داعميها ضد بلاده، حسب ما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

ووصف رئيسي خلال استقباله الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان "الشيخ علي الخطيب"، الرد الذي نفذته بلاده على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الجاري، بأنه لم يكن "سوى تحذير ضد التحركات الشريرة" على حد قوله.

وأضاف: "لو أقدمت (إسرائيل) أو مناصروها على أية خطوة خاطئة، عندها سيدرك هؤلاء المعنى الحقيقي والواسع للرد الإيراني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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