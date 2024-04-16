تتعرض دول خليجية، لطقس سيئ، جراء أمطار غزيرة وسيول، خلفت في سلطنة عُمان 18 وفاة، وغرق شوارع وتعليق الدراسة والعمل حضورياً بالمؤسسات وإلغاء رحلات.

جاء ذلك حسب مصادر رسمية وإعلامية في سلطنة عُمان، والإمارات وقطر، والبحرين.

في سلطنة عُمان، قررت السلطات "استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في المدارس كافة في جميع المحافظات (11 محافظة) باستثناء محافظتي: ظفار والوسطى، ليوم غدٍ الأربعاء، نظراً إلى استمرار تأثر أجواء سلطنة عُمان بالمنخفض الجوي (المطير المستمر لليوم الثالث)"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وأوضحت الوكالة ارتفاع عدد الوفيات إلى 18 وفاة، ولا يزال البحث جارياً عن مفقودَين آخرَين.

أمطار الإمارات

كما تشهد الإمارات تساقط أمطار غزيرة، الثلاثاء، جراء منخفض جوي يؤثر في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في دبي، وفق صور نقلتها صحيفة البيان المحلية عبر حسابها بمنصة إكس، وكذلك مقاطع فيديو متداولة بالمنصة ذاتها.

من جانبها، دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (رسمية)، إلى "البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى"، وفق ما نقلته "وام".

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات إن "البلاد ستشهد سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد واحتمال سقوط البرَد على بعض المناطق"، دون تحديدها.

أمطار قطر

وفي السياق، قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، الثلاثاء "اعتماد العمل عن بُعد اليوم لجميع الموظفين نظراً إلى الحالة الجوية الاستثنائية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من "أمطار رعدية ورياح قوية مع رؤية أفقية متدنية أحياناً على الساحل، ومن أمطار رعدية ورياح قوية مع أمواج مرتفعة في عرض البحر"، وفق المصدر ذاته.

أمطار البحرين

بدورها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، الثلاثاء، إجراء وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات جولات تفقدية لعدد من مناطق مملكة البحرين لمتابعة جهود فرق الطوارئ للتعامل مع موجات الأمطار، وشفط تجمعات مياه الأمطار.

ونقلت صحيفة الأيام البحرينية صوراً تُظهِر أمطاراً غزيرة غمرت شوارع وجهود السلطات المحلية في مواجهتها، دون أن تحدد مكانها.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرين، في بيان، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والحضانات، اليوم الثلاثاء "كإجراء احترازي لضمان أمن وسلامة الطلبة في ظلّ اشتداد هطول الأمطار الغزيرة".