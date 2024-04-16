أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تبِع ولم تسمح ببيع أيّة معدات عسكرية إلى إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال أردوغان: "تعرضت حكومتنا لاتهامات غير منصفة وغير عادلة لا سيما ما يخص تصدير وقود الطائرات إلى إسرائيل".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده رسخت مكانتها بصفتها "الدولة الأكثر تقديماً للمساعدات" إلى قطاع غزة.

وقال أردوغان: "تركيا رسّخت مكانتها بصفتها الدولة الأكثر تقديماً للمساعدات إلى غزة من خلال السفينة الخيرية التاسعة التي انطلقت اليوم بحمولة 3 آلاف و774 طناً".

وبيّن أردوغان أن "المنطقة حبلى بتوترات جديدة ما لم يتوقف الظلم والإبادة الجماعية في غزة".

وأشار إلى أن "صب الزيت على النار ومحاباة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار لن يفيد أحداً".