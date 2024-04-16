سياسة
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نداء أممي لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية
أعلن أندريا دي دومينيكو منسق الشؤون الإنسانية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية، أن المنظمة ستطلق نداء للمانحين يستمر حتى نهاية العام لطلب 2.8 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
نداء أممي لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية
نداء أممي الأربعاء لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية / صورة: AA
16 أبريل 2024

ستوجه الأمم المتحدة نداءً غداً الأربعاء، لجمع 2,8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.

وقال أندريا دي دومينيكو منسق الشؤون الإنسانية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء: "سننشر النداء غداً للجهات المانحة حتى نهاية العام، نطلب 2,8 مليار دولار لمساعدة 3 ملايين شخص جرى تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف: "بالتأكيد، 90% (من المبلغ) مخصصة لغزة"، موضحاً أن الخطة الإنسانية لعام 2024 قُدرت بداية بـ4 مليارات دولار، لكنها خُفضت إلى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة وجهت نداءً عاجلاً لجمع 294 مليون دولار في أعقاب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجرى تعديل النداء بداية نوفمبر/تشرين الثاني ليرفع المبلغ إلى 1,2 مليار دولار بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً لنحو 2,7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2,2 مليون في غزة و500 ألف في الضفة الغربية) وذلك للفترة الممتدة حتى نهاية 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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