سياسة
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أردوغان: نسعى لمعالجة قضايا الغاز الطبيعي والمياه مع العراق
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعي بلاده لحل قضايا المياه وتدفق النفط والغاز الطبيعي إلى تركيا.
أردوغان: نسعى لمعالجة قضايا الغاز الطبيعي والمياه مع العراق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء مع عدد من الصحفيين في العاصمة أنقرة. / صورة: AA
16 أبريل 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعي بلاده لحل قضايا المياه وتدفق النفط والغاز الطبيعي إلى تركيا.

جاء ذلك، الثلاثاء، في إجابة أردوغان على بعض أسئلة الصحفيين عقب انتهاء اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان بعد سؤاله عن جدول أعماله خلال زيارته إلى بغداد، إن الجانب العراقي "يولِي أهمية كبيرة لزيارتنا المقبلة، ومن أهم القضايا التي ستجري مناقشتها تدفق المياه والغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وذلك بناءً على طلب بغداد في النظر إلى هذه القضايا".

وعند سؤاله حول زيارة رئيسة تنزانيا إلى أنقرة، قال الرئيس التركي: "إن تنزانيا بلد إفريقي مهم لنا، وسنتخذ خطوات مهمة فيما يتعلق بالاستثمارات وقضايا دبلوماسية".

كما أشار أردوغان، عقب سؤاله عن تحديد موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة، إلى أنه "على اتصال مستمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يحدد موعد زيارته إلى تركيا بعد"، مضيفاً أن "هذه المسألة سوف تتضح في أقرب وقت ممكن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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