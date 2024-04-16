سياسة
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البنتاغون: قرار الرد على إيران يعود لإسرائيل ولا نريد اتساع رقعة الصراعات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن قرار الرد على إيران يعود لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتسع رقعة الصراعات في المنطقة وأنها ستواصل دعم إسرائيل "بشكل لا يتزعزع".
البنتاغون: قرار الرد على إيران يعود لإسرائيل ولا نريد اتساع رقعة الصراعات
البنتاغون: قرار الرد على إيران يعود لإسرائيل ولا نريد اتساع رقعة الصراعات / صورة: AA
16 أبريل 2024

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن قرار الرد على إيران يعود لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتسع رقعة الصراعات في المنطقة وأنها ستواصل دعم إسرائيل "بشكل لا يتزعزع".

وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتسع الصراعات في المنطقة.

وحول رده على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قد تلقت رسالة من الولايات المتحدة حول رغبة الأخيرة بعدم اتساع رقعة الصراعات بالمنطقة أجاب رايدر: "لا أريد أن أتحدث نيابة عن إسرائيل".

وفيما يتعلق برد إسرائيل المحتمل على إيران، قال رايدر: "هذا قرار سيادي يتعين على إسرائيل أن تتخذه".

وأضاف: "إذا لم تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، فقد تنشأ تهديدات للأمن والاستقرار الإقليميين".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.

وأشار رايدر إلى أن أعمال تشييد الميناء المؤقت، الذي أعلن عن إنشائه في غزة بغرض إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، مستمرة كما هو مخطط لها، وسيتم الانتهاء من تركيبه الشهر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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