بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين أمير قطر مع ولي العهد السعودي، أكد خلاله الجانبان ضرورة خفض جميع أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما شددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاماً دائماً وشاملاً في المنطقة.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.