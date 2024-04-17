سياسة
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وسط تحفُّظ أمريكي.. مجلس الأمن يصوّت الخميس على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنَيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، فيما شككت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في أن العضوية الكاملة لفلسطين يمكن أن تساعد على الوصول إلى حلّ الدولتين وإنهاء الصراع.
وسط تحفُّظ أمريكي.. مجلس الأمن يصوّت الخميس على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
فلسطين تطالب مجلس الأمن بمناقشة طلب عضويتها بالأمم المتحدة / صورة: AFP
17 أبريل 2024

يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الخميس جلسة للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية لنَيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.

ومن المتوقع أن يحضر الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية، بحسب مصادر دبلوماسية عربية لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين دولة عضواً في الأمم المتّحدة".

وقالت المجموعة العربية في رسالتها: "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".

ويحتاج نَيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى توصية إيجابية من مجلس الأمن، ثم موافقة ما لا يقلّ عن ثلثَي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً.

تشكيك أمريكي

في سياق متصل قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم الأربعاء، إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين وإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقالت غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي ردّاً على سؤال عما إذا كانت واشنطن مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة: "لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها أن حل الدولتين يمضي قدماً"، مؤكدة دعم الرئيس الأمريكي بايدن حلّ الدولتين.

وفي سبتمبر/أيلول 2011 قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 نالت فلسطين وضع "دولة مراقبة غير عضو".

ووَفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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