سياسة
2 دقيقة قراءة
الدوحة وواشنطن تبحثان سبل خفض التصعيد بالمنطقة وإنهاء حرب غزة
بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الدوحة وواشنطن تبحثان سبل خفض التصعيد بالمنطقة وإنهاء حرب غزة
وزير الخارجية القطري يُجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي / صورة: Getty Images
17 أبريل 2024

تَلقَّى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث آخر التطورات في المنطقة وسبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه جرى خلال الاتصال "استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل التهدئة وخفض التصعيد، لا سيما إنهاء الحرب (الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) في قطاع غزة"، وفق الوكالة.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن "قلق بلاده البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وشدّد على "ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحلّ الخلافات بالطرق السلمية"، حسب الوكالة.

يأتي الاتصال في وقت تستمرّ فيه الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة مخلفة عشرات آلاف الضحايا، تزامُناً مع تصاعد منسوب التوتر الإقليمي على وقع تهديدات تل أبيب بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بعد أن شنّت طهران هجوماً انتقامياً على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الجاري.

ومساء السبت أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، ردّاً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

ولم تتبنَّ تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدوّ الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات متبادَلة بشنّ هجمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us