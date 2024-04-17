تَلقَّى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث آخر التطورات في المنطقة وسبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه جرى خلال الاتصال "استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل التهدئة وخفض التصعيد، لا سيما إنهاء الحرب (الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) في قطاع غزة"، وفق الوكالة.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن "قلق بلاده البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وشدّد على "ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحلّ الخلافات بالطرق السلمية"، حسب الوكالة.

يأتي الاتصال في وقت تستمرّ فيه الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة مخلفة عشرات آلاف الضحايا، تزامُناً مع تصاعد منسوب التوتر الإقليمي على وقع تهديدات تل أبيب بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بعد أن شنّت طهران هجوماً انتقامياً على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الجاري.

ومساء السبت أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، ردّاً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

ولم تتبنَّ تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدوّ الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات متبادَلة بشنّ هجمات.