سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل.. مجلس الحرب يؤجل اجتماعه بشأن الردّ على هجوم إيران
ذكرت هيئة البثّ الرسمية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو أجّل اجتماع مجلس الحرب الذي كان مقرَّراً الثلاثاء لمناقشة قرار الردّ على هجوم إيران على أهداف داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن نتنياهو رفض فكرة استهداف منشآت حساسة داخل إيران.
إسرائيل.. مجلس الحرب يؤجل اجتماعه بشأن الردّ على هجوم إيران
مجلس الحرب الإسرائيلي يؤجّل النظر في الردّ على إيران / صورة: Reuters
17 أبريل 2024

أرجأ مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعه الثالث لمناقشة قرار الردّ على الهجوم الإيراني، حتى اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعقد اجتماع مجلس الحرب كما كان متوقَّعاً أمس الثلاثاء، في حين نقلت هيئة البثّ الرسمية عن مسؤول إسرائيلي إن احتمال توجيه ضربة كبيرة إلى إيران يتضاءل مع الوقت.

وقال مصدر إسرائيلي مطّلع إن عدداً من الوزراء طالب نتنياهو بالتمهل في الرد على هجوم إيران، فيما طالب وزراء آخرون باستهداف منشآت إيرانية حساسة، وهو ما رفضه نتنياهو، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول أمني كبير، أنّ الرد الإسرائيلي المحتمَل على إيران قد يشمل استهداف البنية التحتية العسكرية ومستودعات الأسلحة، فضلاً عن عمليات اغتيال مسؤولين.

وأضاف أن "التقديرات تفيد بأن الإيرانيين لم يقولوا كلمتهم الأخيرة، وأن إسرائيل تستعدّ لمزيد من التحركات، مشيراً إلى أن المصالح الإيرانية متناثرة في الشرق الأوسط، مما يوفّر لإسرائيل طرقاً عديدة للعمل".

في سياق متصل نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً لما قال إنه صاروخ باليستي إيراني سقط في قاعدة "نيفاتيم" الجوية العسكرية بالنقب، مشيراً إلى تعرُّض القاعدة لأضرار طفيفة.

ومساء السبت أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصاب أهدافاً إسرائيلية "بنجاح".

وهذا أول هجوم تشنّه إيران مباشرةً من أراضيها على إسرائيل، لا عبر جماعات موالية لها، وجاء ردّاً على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

وتتّهم طهران تل أبيب بشنّ الهجوم الصاروخي على دمشق الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي، فيما لم تعترف تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم. ​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us