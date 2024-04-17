سياسة
3 دقيقة قراءة
عنف المستوطنين يُهجّر تجمعات فلسطينية بالضفة.. وفرنسا وبريطانيا تندّدان
أدانت وبريطانيا فرنسا أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة، أدى إلى تهجير 7 تجمعات سكانية فلسطينية بأكملها.
عنف المستوطنين يُهجّر تجمعات فلسطينية بالضفة.. وفرنسا وبريطانيا تندّدان
آثار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قرية المغير بالصفة الغربية / صورة: Reuters
17 أبريل 2024

أدانت المملكة المتحدة العنف "غير المقبول" الذي يرتكبه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ضد مدنيين فلسطينيين والذي أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص، مطالبة إسرائيل بمحاكمة المسؤولين عنه.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانٍ مساء الثلاثاء، إنّ "المملكة المتحدة قلقة إزاء مستويات العنف المروّعة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "إنّ أعمال العنف هذه ضدّ المدنيين غير مقبولة على الإطلاق ويجب وضع حدّ لها فوراً"، مذكّراً بأنّ لندن فرضت مؤخراً عقوبات على مستوطنين متطرفين.

وشدّدت الخارجية البريطانية على أن "عمليات القتل هذه والإجراءات اللاحقة، تسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوسع في توقيت حرج".

من جهتها قالت الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء، في بيانٍ إنّ باريس "تدين جريمة قتل" فتى إسرائيلي، لافتة إلى أن هذه الجريمة "لا تبرر بأي شكل من الأشكال أعمال العنف هذه".

وأضاف البيان أنّ باريس تدين أيضاً "بأشدّ العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. هذه الهجمات المسلّحة والمنسّقة التي شُنّت في حضور الجيش الإسرائيلي أدّت بالفعل إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين".

ودعت فرنسا تل أبيب إلى حماية المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن أعمال العنف هذه جاءت نتيجة لاستمرار السياسة الاستعمارية في المنطقة وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

كما ذكر البيان أن فرنسا تدرس مع شركائها اتخاذ إجراءات جديدة ضد مستوطنين بالضفة.

تهجير فلسطينيين

وفي نفس السياق، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن إسرائيل مسؤولة عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير فلسطينيين من 20 تجمعاً واقتلاع 7 تجمعات سكانية فلسطينية على الأقل من أرضها بالكامل.

وأشارت المنظمة إلى أن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 468 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 8 آلاف و215، كما تتزامن الاقتحامات مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us