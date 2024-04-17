أدانت المملكة المتحدة العنف "غير المقبول" الذي يرتكبه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ضد مدنيين فلسطينيين والذي أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص، مطالبة إسرائيل بمحاكمة المسؤولين عنه.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانٍ مساء الثلاثاء، إنّ "المملكة المتحدة قلقة إزاء مستويات العنف المروّعة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "إنّ أعمال العنف هذه ضدّ المدنيين غير مقبولة على الإطلاق ويجب وضع حدّ لها فوراً"، مذكّراً بأنّ لندن فرضت مؤخراً عقوبات على مستوطنين متطرفين.

وشدّدت الخارجية البريطانية على أن "عمليات القتل هذه والإجراءات اللاحقة، تسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوسع في توقيت حرج".

من جهتها قالت الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء، في بيانٍ إنّ باريس "تدين جريمة قتل" فتى إسرائيلي، لافتة إلى أن هذه الجريمة "لا تبرر بأي شكل من الأشكال أعمال العنف هذه".

وأضاف البيان أنّ باريس تدين أيضاً "بأشدّ العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. هذه الهجمات المسلّحة والمنسّقة التي شُنّت في حضور الجيش الإسرائيلي أدّت بالفعل إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين".

ودعت فرنسا تل أبيب إلى حماية المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن أعمال العنف هذه جاءت نتيجة لاستمرار السياسة الاستعمارية في المنطقة وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

كما ذكر البيان أن فرنسا تدرس مع شركائها اتخاذ إجراءات جديدة ضد مستوطنين بالضفة.

تهجير فلسطينيين

وفي نفس السياق، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن إسرائيل مسؤولة عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير فلسطينيين من 20 تجمعاً واقتلاع 7 تجمعات سكانية فلسطينية على الأقل من أرضها بالكامل.

وأشارت المنظمة إلى أن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 468 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 8 آلاف و215، كما تتزامن الاقتحامات مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم.