أعلنت إدارة مؤسسة مطارات دبي صباح الأربعاء، عن تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها، فيما علقت شرطة طيران الإمارات الرحلات المغادرة بسب عاصفة جوية نادرة.

وقالت الإدارة إنها تواجه عدداً من العوائق التشغيلية الهامة بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 75 عاماً.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن المغادرين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المطار، "فيما يواجه المسافرون القادمون صعوبة في مغادرة المبنى بسبب الفيضانات وإغلاقات الطرق".

وحسب بيان المؤسسة، فإن المنخفض الجوي والظروف المحيطة به، أسفر عنه نقص في عدد وسائل التنقل المتاحة من وإلى المطار.

وزاد: "نعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائنا في الخدمة لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن وتقديم الدعم لضيوفنا".

وتابع البيان: "جدول الرحلات يشهد تأخراً، بينما جرى تحويل مسار عدد منها إلى أماكن أخرى، بسبب النقص في عدد موظفي شركات الطيران".

وأكدت المؤسسة أن "عملية التعافي ستستغرق بعض الوقت، لذا، نودّ أن نتقدم بالشكر للضيوف على تفهمهم وصبرهم فيما نعمل على تجاوز هذه التحديات التشغيلية".

كانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (رسمية) دعت الثلاثاء، إلى "ضرورة البقاء في المنازل في أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عن "استمرار الأمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد حتى ظهر اليوم الأربعاء".

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، شهدت دولة الإمارات أمس الثلاثاء هطولاً قياسياً للأمطار بلغ منسوبه 254 مليمتراً في مدينة العين خلال أقل من 24 ساعة بسبب عاصفة جوية نادرة الحدوث، نتج عنها إغلاق مطارات وتعليق رحلات وتعطيل الحياة الاقتصادية في معظم إمارات الدولة.

وكان هذا أعلى معدل منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1949، قبل تأسيس الدولة في عام 1971.