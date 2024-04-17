منعت جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية الطالبة المسلمة أسنا تبسّم، التي حصلت على جائزة "الطالبة المتفوقة"، من إلقاء خطاب التخرج، بسبب منشورات تضامنية مع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الجامعة آندرو جوزمان في بيان الاثنين، إن قرار إلغاء الخطاب "لا علاقة له بحرية التعبير" وإنما هدفه ببساطة هو حماية أمن الحرم الجامعي، على حد تعبيره.

وكتب جوزمان: "حدة المشاعر، التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر في الشرق الأوسط، تزايدت لتشمل أصواتاً عديدة من خارج جامعة".

وأشار بشكل عام إلى "اتخاذ المناقشة المتعلقة باختيار طالبتنا المتفوقة مساراً يدعو إلى القلق" في الأيام القليلة الماضية.

في المقابل، تقول الطالبة أسنا تبسّم، إن سبب إسكاتها نابع من كراهية للمسلمين والفلسطينيين وآرائها المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتساءلت طالبة الهندسة الطبية الحيوية المتفوقة في بيانٍ إن كان قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء دعوتها لإلقاء خطاب التخرج قد اتخذ على أساس أمني فقط.

وأكدت تبسم أن مسؤولي الجامعة رفضوا في اجتماع معها يوم 14 أبريل/نيسان اطلاعها على تفاصيل التقييم الأمني للجامعة، وتصف تبسُم نفسها بأنها "الجيل الأول من المسلمين الأمريكيين من أصول من جنوب آسيا".

وأضافت أن ما بلغها هو أن الجامعة بوسعها أن "تتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لإلقاء خطابي" لكنها اختارت ألا تفعل ذلك بسبب أن هذا التشديد الأمني للإجراءات "ليس هو ما تريد الجامعة تقديمه صورةً لها".

وتابعت "الجامعة بتلك الطريقة تذعن للخوف وتكافئ الكراهية" وأضافت أن تلك الكراهية نابعة من "أصوات مناهضة للمسلمين وللفلسطينيين" استهدفتها بسبب "قناعتها الراسخة بأن حقوق الإنسان للجميع".

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أن قرار منع خطاب التخرج للطالبة أسنا تبسّم، هو الأول من نوعه لجامعة جنوب كاليفورنيا.