سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب تضامنها مع غزة.. جامعة أمريكية تلغي خطاب تخرّج لطالبة مسلمة متفوقة
قررت جامعة جنوب كاليفورنيا منع الطالبة المسلمة أسنا تبسّم، التي حصلت على جائزة "الطالبة المتفوقة"، من إلقاء خطاب التخرج بسبب تضامنها مع غزة، فيما قالت الطالبة، إن سبب إسكاتها نابع من كراهية للمسلمين والفلسطينيين وآرائها المتعلقة بحقوق الإنسان.
بسبب تضامنها مع غزة.. جامعة أمريكية تلغي خطاب تخرّج لطالبة مسلمة متفوقة
الطالبة المسلمة أسنا تبسّم / صورة/ مواقع التواصل / Others
17 أبريل 2024

منعت جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية الطالبة المسلمة أسنا تبسّم، التي حصلت على جائزة "الطالبة المتفوقة"، من إلقاء خطاب التخرج، بسبب منشورات تضامنية مع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الجامعة آندرو جوزمان في بيان الاثنين، إن قرار إلغاء الخطاب "لا علاقة له بحرية التعبير" وإنما هدفه ببساطة هو حماية أمن الحرم الجامعي، على حد تعبيره.

وكتب جوزمان: "حدة المشاعر، التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر في الشرق الأوسط، تزايدت لتشمل أصواتاً عديدة من خارج جامعة".

وأشار بشكل عام إلى "اتخاذ المناقشة المتعلقة باختيار طالبتنا المتفوقة مساراً يدعو إلى القلق" في الأيام القليلة الماضية.

في المقابل، تقول الطالبة أسنا تبسّم، إن سبب إسكاتها نابع من كراهية للمسلمين والفلسطينيين وآرائها المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتساءلت طالبة الهندسة الطبية الحيوية المتفوقة في بيانٍ إن كان قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء دعوتها لإلقاء خطاب التخرج قد اتخذ على أساس أمني فقط.

وأكدت تبسم أن مسؤولي الجامعة رفضوا في اجتماع معها يوم 14 أبريل/نيسان اطلاعها على تفاصيل التقييم الأمني للجامعة، وتصف تبسُم نفسها بأنها "الجيل الأول من المسلمين الأمريكيين من أصول من جنوب آسيا".

وأضافت أن ما بلغها هو أن الجامعة بوسعها أن "تتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لإلقاء خطابي" لكنها اختارت ألا تفعل ذلك بسبب أن هذا التشديد الأمني للإجراءات "ليس هو ما تريد الجامعة تقديمه صورةً لها".

وتابعت "الجامعة بتلك الطريقة تذعن للخوف وتكافئ الكراهية" وأضافت أن تلك الكراهية نابعة من "أصوات مناهضة للمسلمين وللفلسطينيين" استهدفتها بسبب "قناعتها الراسخة بأن حقوق الإنسان للجميع".

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أن قرار منع خطاب التخرج للطالبة أسنا تبسّم، هو الأول من نوعه لجامعة جنوب كاليفورنيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us