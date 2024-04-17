سياسة
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خلال استعراض عسكري.. رئيسي: لو كان ردّنا واسع النطاق لما بقي شيء من إسرائيل
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الرد الذي نفذته بلاده ضد إسرائيل، كان إجراء "محدوداً وعقابياً"، وتوعد في كلمة له خلال استعراض عسكري للجيش الإيراني بمناسبة يومه الوطني، بالتعامل بشدة وصرامة إذا شنت تل أبيب أدنى هجوم على الأراضي الإيرانية.
خلال استعراض عسكري.. رئيسي: لو كان ردّنا واسع النطاق لما بقي شيء من إسرائيل
إبراهيم رئيسي خلال الاستعراض العسكري للجيش الإيراني / صورة: Reuters
17 أبريل 2024

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرد الذي نفذته بلاده ضد إسرائيل السبت الماضي، كان إجراء "محدوداً وعقابياً"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" للأنباء.

جاء ذلك في كلمة لرئيسي الأربعاء، خلال استعراض عسكري للجيش الإيراني بمناسبة يومه الوطني.

وقال رئيسي: "عملية الوعد الصادق كانت إجراء محدوداً وغير شامل وعقابياً ولو كان واسع النطاق لما بقي شيء من الكيان الصهيوني".

وتوعد قائلاً: "إذا نفذ الكيان الصهيوني أدنى هجوم على الأراضي الإيرانية فسيجري التعامل معه بشدة وصرامة".

وأضاف رئيسي: "لا ذكر للخيار العسكري في الاعتبارات الأمريكية وذلك بسبب قدرة القوات المسلحة الإيرانية، وعلاوة على ذلك فإن الكيان الصهيوني فشل فشلاً استراتيجياً قبل كل شيء من فشله الاستخباراتي والأمني والعسكري".

وتابع رئيسي: "الفشل الاستراتيجي الذي مُني به الكيان الصهيوني تمثل في ممانعة شعوب بعض الدول التي تسعى للتطبيع مع هذا الكيان وأيضاً مساندة الشعب الإيراني وعديد من شعوب العالم الحرة ودفاعها عن الشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة استراتيجية الاستسلام والتسوية".

ووصف القوات الإيرانية المسلحة بـ"صانعة الأمن والسلام المستدام في المنطقة وقابلة للاعتماد عليها في تعزيز قدرات المنطقة بدلاً من الخضوع للكيان الصهيوني".

ومساء السبت أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

ولم تتبن تل أبيب أو تنف رسمياً مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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