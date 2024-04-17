سياسة
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أردوغان: سأواصل الدفاع عن قضية فلسطين ما حييت ولو بقيت وحيداً
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل الدفاع عن نضال الفلسطينيين، مجدّداً دفاعه عن حركة حماس ورفضه وصمها بالإرهاب.
أردوغان: سأواصل الدفاع عن قضية فلسطين ما حييت ولو بقيت وحيداً
أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية / صورة: AA 
17 أبريل 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلته الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم نضال الفلسطينيين تحت أي ظروف ومهما كانت العواقب.

وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية الأربعاء: "سأواصل الدفاع عن قضية فلسطين والنضال الفلسطيني، وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما بقيت حيّاً، ولو كنت وحيداً في هذا الطريق".

وشدّد أردوغان على أنه لا يمكن لأحد التشكيك في مواقفه تجاه فلسطين، مضيفاً: " قضينا حياتنا في الدفاع عن قضية فلسطين وحملناها أمانة في قلوبنا، وحياتنا اكتسبت مغزى مع القضية الفلسطينية، ولسنا كمن لم يسمع عنها إلا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وجدّد أردوغان دفاعه عن حركة المقاومة الإسلامية حماس ورفضه اتهامها بالإرهاب، قائلاً: "لا فرق بين قوات النضال الوطني التركية إبان فترة حرب الاستقلال، وحركة حماس اليوم. ندرك أن قول ذلك له ثمن وعواقب، وندرك أيضاً أن الصدح بالحقيقة في هذه الفترة صعب للغاية".

وتابع: "قد لا نتمكن من شرح بعض ما فعلناه، لكن من يشكّكون في حساسيتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار إن عاجلاً أم آجلاً، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه (بحقنا)".

وانتقد أردوغان من يتجاهلون جرائم الاحتلال الإسرائيلي قائلاً إن الاحتلال فاق بجرائمه هتلر، بقتله 14 ألف طفل في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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