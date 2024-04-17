سياسة
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الولايات المتحدة تعتزم تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني بنيويورك
تعتزم الولايات المتحدة تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، خلال زياراته في نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
الولايات المتحدة تعتزم تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني بنيويورك
عبد اللهيان يزور نيويورك.. وأمريكا تعتزم تقييد تحركاته / صورة: Reuters
17 أبريل 2024

ألمحت واشنطن إلى تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حال قدومه إلى الولايات المتحدة لحضوره اجتماعات الأمم المتحدة.

وردًا على سؤال حول منح عبد اللهيان تأشيرة دخول من عدمها، قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "لا أتوقع رؤية وزير الخارجية الإيراني في أماكن كثيرة خارج الأمم المتحدة في حال مشاركته باجتماع الأمم المتحدة". وأشار ميلر إلى إمكانية فرض قيود كبيرة على تحركات دبلوماسيين محددين.

وفي وقت سابق أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة أن عبد اللهيان سيكون في نيويورك الخميس من أجل جلسة مجلس الأمن الدولي حيال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا السيناتور الجمهوري الأمريكي جيمس لانكفورد الثلاثاء, وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرة دخول عبد اللهيان الولايات المتحدة، مبرراً طلبه بالردّ العسكري الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي.

كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب رفضت منح وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة.

ومساء السبت أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنّه من أراضيها على إسرائيل، ردّاً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، فيما صرّحَت تل أبيب بعزمها على الرد.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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