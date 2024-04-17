سياسة
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إعلام عبري: إصابة 2000 جندي إسرائيلي بإعاقة بسبب الحرب في غزة
كشف تقرير إعلامي عبري عن إصابة أكثر من 2000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفاً أن نحو 60% من هؤلاء المعوقين مصابون في الأطراف، بما فيها عمليات البتر.
إعلام عبري: إصابة 2000 جندي إسرائيلي بإعاقة بسبب الحرب في غزة
إعلام عبري: إصابة 2000 جندي الإسرائيلي بإعاقة منذ بدء الحرب على غزة / صورة: AP
17 أبريل 2024

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"إعاقة" أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق إعلام عبري الأربعاء.

وقال موقع "واللا" العبري (خاصّ) إن معهد السلامة والأمن التابع لوزارة العمل كشف عن معطيات جديدة، خلال مؤتمر الصحة المهنية، في كلية الإدارة بريشون لتسيون (وسط) الثلاثاء.

وأفادت المعطيات بأنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول اعترفت شعبة إعادة التأهيل في الجيش بإعاقة أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، بمعدل نحو 60 معوقاً كل يوم".

و"نحو 60% من هؤلاء المعوقين مصابون بالأطراف، بما فيها عمليات البتر، ونحو 10% إصابات في الأعضاء"، وفق المعطيات.

وعموماً، حسب المعطيات، "ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون صعوبات في النوم من 18.7% الصيف الماضي إلى 37.7 %، أي بزيادة 101%".

وقال الموقع إن "الإبلاغ عن المعاناة من ضغوط عالية ارتفع إلى 43.5 % في أثناء الحرب، بزيادة نحو 78 %".

وتابع: "أفاد مديرون (في مؤسسات العمل) بزيادة في غياب الموظفين، ونقص ملاجئ الطوارئ، وزيادة الشعور بالتوتر في أثناء العمل" منذ بداية الحرب.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وأصيب 3 آلاف و219 منذ بداية الحرب عل غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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