أثنى وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، الأربعاء، على التقدم التركي في تصنيع الطائرات المُسيّرة، مستنكراً تخلف بلاده عن الركب.

وقال ديندياس في تصريح تلفزيوني: "أود أن أكون صادقاً، تركيا اغتنمت جيداً فرصة تصنيع طائراتها المسيّرة، واتخذت خطوة متقدمة للغاية، ولم نتمكن من ملاحظة ذلك مبكراً".

وتابع: "يوجد العديد من الشركات (اليونانية) الصغيرة التي حققت تقدماً في هذا الصدد، لكن نظام الابتكار لدينا ليس كله على هذا النحو، وليس بإمكاننا إشراك القوات المسلحة في الأمر وإنتاج طائرات مسيّرة بأعداد كبيرة".

ولفت ديندياس إلى أن بلاده يجب أن تعوض هذا الوقت الضائع، مؤكداً حاجة اليونان أيضاً إلى تطوير أنظمة دفاع مماثلة للقبة الحديدية في إسرائيل.

وتمتلك تركيا مجموعة من الطائرات المسيّرة المصنوعة محلياً من بينها "بيرقدار تي بي" و"أقينجي"، التي جرى تصديرها إلى عدة بلدان، وأثبتت فاعليتها.

من جهة أخرى، دعا ديندياس إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التوتر بين إسرائيل وإيران.

ومساء السبت، أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة تجاه إسرائيل، رداً على هجوم صاروخي اتهمت تل أبيب بتنفيذه واستهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.