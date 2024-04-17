كشفت مصادر دبلوماسية تركية، الأربعاء، دعم أنقرة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة تُظهر أن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية "تحظى بدعم متزايد في المجتمع الدولي".

وأشارت المصادر إلى أن الجزائر ستقدم مشروع قرار من أجل نيل فلسطين العضوية الكاملة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم.

ولفتت إلى أن القضية لم تعرض على المجلس حتى اليوم بسبب توقعات باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد مشروع القانون.

كما نوّهت إلى أن "واشنطن تعتزم استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الذي ستقدمه الجزائر".

وأكدت المصادر أن "تركيا كانت دائماً أحد أقوى الداعمين لهذه المسألة، وكانت رائدة في حصول فلسطين على صفة عضو مراقب بقرار الجمعية العامة عام 2012، وخلال هذه المرحلة أيضاً سندعم الاعتراف بفلسطين في كل اجتماعاتنا".

وكانت الإدارة الأمريكية قد ألمحت إلى عزمها استخدام حق النقض "الفيتو" في حال جرى طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنها "لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.

وفي 2 أبريل/نيسان الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.

ويصوّت مجلس الأمن، الخميس، على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من صفة "مراقب غير عضو".

ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة "الفيتو"، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.