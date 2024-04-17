التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على هامش زيارة الأول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتناول الجانبان، حسب مصادر دبلوماسية تركية قضية المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة الفلسطينية.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية للاحتلال.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ أكثر من 6 أشهر، ما يزيد على 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".