سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنوقّع مع العراق أول اتفاقية استراتيجية منذ سنوات
صرّح زير الدفاع التركي يشار غولر، بأن أنقرة وبغداد تتجهان إلى توقيع أول اتفاقية استراتيجية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان سيتوجه إلى العراق يوم الاثنين المقبل.
وزير الدفاع التركي: سنوقّع مع العراق أول اتفاقية استراتيجية منذ سنوات
وزير الدفاع التركي يشار غولر يقول، إن أنقرة وبغداد تتجهان إلى توقيع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات / صورة: AA
17 أبريل 2024

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، أن أنقرة وبغداد تتجهان إلى توقيع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.

وذكر غولر أن "الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب مستمرة، أعددنا خططنا ونواصل العمل".

وأوضح أن "الرئيس (أردوغان) يتوجه إلى العراق يوم الاثنين، سنوقع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة".

وتابع: "أصدقاؤنا العراقيون استخدموا عبارة قريبة من وصم تنظيم PKK بالإرهاب".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين بشأن نية إنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كلم على الحدود التركية العراقية، قال الوزير إن "المنطقة العازلة أنشئت فعلياً، لكن هناك بعض الأمور يجب أن ننجزها، ونعمل على إنجازها".

وألمح إلى أن تلك الأمور تتعلق بتطهير منطقتي "قنديل" و"غارا" شمال العراق من تنظيم PKK الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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