اضطر مطعم تابع لسلسلة الوجبات السريعة الأمريكية KFC (كنتاكي) في العاصمة الجزائرية إلى غلق أبوابه الأربعاء، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة له، بعد يومين فقط من افتتاحه.

وتواجه KFC، ضمن علامات تجارية غربية عديدة، حملات مقاطعة شعبية بأنحاء العالم، على خلفية اتهامات لها بدعم لإسرائيل مالياً في حرب مدمرة تشنها على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، بينها الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "كل شيء عن الجزائر"، فإن المطعم الأمريكي، الموجود بمنطقة دالي إبراهيم غربي العاصمة، أغلق أبوابه الأربعاء بعد افتتاحه الاثنين.

ونشر الموقع مقطع فيديو يظهر أبواب المطعم وهي موصدة، وجرى نزع شعار السلسلة الأمريكية "Kentucky Fried Chicken (KFC)"، الذي كان مثبتاً على الجدار الزجاجي للمبنى.

ومنذ الساعات الأولى لافتتاح المطعم الاثنين، وهو الأول للسلسلة الأمريكية بالجزائر، نظم نشطاء أمامه احتجاجات، بسبب ما قالوا إنه دعم مالي تقدمه هذه العلامة الأمريكية لإسرائيل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل منشورات تظهر الاحتجاجات، مع دعوات إلى إغلاق المطعم، مرفقة بصور لأشلاء أطفال بغزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلق نشطاء على زبائن قصدوا المطعم في يومه الأول بالقول: "بصحتكم أطباق الدجاج برائحة لحم ودم أطفال غزة".

وحتى الساعة 14:45"ت.غ"، لم يصدر تعقيب من السلطات الجزائرية في هذا الشأن.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".