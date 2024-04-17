سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب الاحتجاجات.. "كنتاكي" يغلق أول فروعه في الجزائر بعد يومين من افتتاحه
بعد يومين فقط من افتتاحه في الجزائر العاصمة، أغلق مطعم تابع لسلسلة الوجبات السريعة الأمريكية KFC (كنتاكي) أبوابه، بعد احتجاجات شعبية مناهضة له على خلفية اتهامات له وعلامات تجارية أخرى بدعم إسرائيل ضمن حربها على قطاع غزة.
بسبب الاحتجاجات.. "كنتاكي" يغلق أول فروعه في الجزائر بعد يومين من افتتاحه
سلسلة "KFC" الأمريكية تغلق أول فروعها في الجزائر بعد يومين من افتتاحه / صورة: وسائل تواصل اجتماعي
17 أبريل 2024

اضطر مطعم تابع لسلسلة الوجبات السريعة الأمريكية KFC (كنتاكي) في العاصمة الجزائرية إلى غلق أبوابه الأربعاء، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة له، بعد يومين فقط من افتتاحه.

وتواجه KFC، ضمن علامات تجارية غربية عديدة، حملات مقاطعة شعبية بأنحاء العالم، على خلفية اتهامات لها بدعم لإسرائيل مالياً في حرب مدمرة تشنها على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، بينها الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "كل شيء عن الجزائر"، فإن المطعم الأمريكي، الموجود بمنطقة دالي إبراهيم غربي العاصمة، أغلق أبوابه الأربعاء بعد افتتاحه الاثنين.

ونشر الموقع مقطع فيديو يظهر أبواب المطعم وهي موصدة، وجرى نزع شعار السلسلة الأمريكية "Kentucky Fried Chicken (KFC)"، الذي كان مثبتاً على الجدار الزجاجي للمبنى.

ومنذ الساعات الأولى لافتتاح المطعم الاثنين، وهو الأول للسلسلة الأمريكية بالجزائر، نظم نشطاء أمامه احتجاجات، بسبب ما قالوا إنه دعم مالي تقدمه هذه العلامة الأمريكية لإسرائيل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل منشورات تظهر الاحتجاجات، مع دعوات إلى إغلاق المطعم، مرفقة بصور لأشلاء أطفال بغزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلق نشطاء على زبائن قصدوا المطعم في يومه الأول بالقول: "بصحتكم أطباق الدجاج برائحة لحم ودم أطفال غزة".

وحتى الساعة 14:45"ت.غ"، لم يصدر تعقيب من السلطات الجزائرية في هذا الشأن.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us