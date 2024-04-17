سياسة
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نيويورك تايمز تحظر استخدام لفظ "الإبادة" في تغطية الحرب على غزة
كشف موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، عن أن صحيفة نيويورك تايمز أصدرت دليل كلمات خاصاً بالحرب الإسرائيلية على غزة، تضمن حظر استخدام مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" خلال التغطيات، كما أوصى بعدم استخدام كلمة فلسطين "إلا في حالات نادرة جداً".
نيويورك تايمز تحظر استخدام لفظ "الإبادة" في تغطية الحرب على غزة
صحيفة نيويورك تايمز تصدر دليل كلمات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة/ صورة: Getty Images  
17 أبريل 2024

أكد موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، أن صحيفة "نيويورك تايمز" أصدرت تعليمات لصحفييها تمنعهم من استخدام بعض المصطلحات وتجنب أخرى خلال تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الموقع إن الصحيفة أعدت "دليل كلمات" لموظفيها للنصوص الإخبارية حول الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويتضمن الدليل عدم استخدام مصطلحي "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" خلال تغطية الهجمات على غزة، وعدم استخدام كلمة فلسطين "إلا في حالات نادرة جداً"، وعدم استخدام مصطلح "المحتلة" للإشارة إلى الأراضي الفلسطينية.

وحث الدليل الصحفيين على عدم استخدام عبارة "مخيمات اللاجئين" التي تستخدمها الأمم المتحدة منذ عام 1948.

وفي أحاديث لـ"ذا إنترسبت"، أشار موظفون في نيويورك تايمز، إلى أن بعض النصوص الإخبارية المنشورة تعاملت مع أفعال إسرائيل بـ"احترام".

وأضافوا: "إذا لم تكن لديك خلفية تاريخية ولا فكرة عما حدث بين إسرائيل وفلسطين، فقد يبدو الوضع وكأنه منطقي".

لكن موظفين آخرين، أشاروا للموقع، إلى أن مثل هذه "التوجيهات" ممارسة معتادة، وأن استخدام كلمات مثل "مذبحة" تمثل العواطف وليس المعلومات.

وخلفت الحرب الإسرائيلية، المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، ما يزيد على 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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