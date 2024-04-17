سياسة
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تركيا تعزّي باكستان في ضحايا الفيضانات التي تضرب البلاد
أعربت تركيا في بيان لوزارة الخارجية عن تعازيها لباكستان حكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات، التي وقعت في مقاطعات البنجاب وبلوشستان وخيبر بختونخوا.
تركيا تعزّي باكستان في ضحايا الفيضانات التي تضرب البلاد
الخارجية التركية / صورة: AA
17 أبريل 2024

أعربت تركيا عن تعازيها لباكستان في ضحايا الفيضانات، التي وقعت في مقاطعات البنجاب وبلوشستان وخيبر بختونخوا.

وقالت الخارجية التركية في بيان الأربعاء: "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح بسبب الفيضانات في مقاطعات البنجاب وبلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان".

وأضافت: "ونسأل الله الرحمة للذين فقدوا أرواحهم، ونقدم تعازينا لشعب وحكومة باكستان الشقيق".

وتسببت الصواعق والأمطار الغزيرة في مقتل 14 شخصاً في باكستان، ما يرفع حصيلة القتلى خلال 4 أيام من الطقس السيئ إلى 63 على الأقل، حسب ما أعلن مسؤولون محليون يوم الأربعاء.

وسُجل معظم الوفيات في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.

وأبلغت سلطات إقليم البنجاب شرقي البلاد عن وقوع 21 حالة وفاة بسبب الصواعق والانهيارات، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد عن 10 قتلى عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب فيضانات.

وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية، خورشيد أنور، إن انهيار بنايات أدى إلى مقتل 32 شخصاً، بينهم 15 طفلاً و5 نساء.

وأضاف أن عشرات آخرين أصيبوا في شمال غربي البلاد بسبب تضرر 1370 منزلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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