دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، إسرائيل إلى التصرف "بحكمة ومسؤولية"، للحيلولة دون أن يؤدي ردها المحتمل على الهجوم الإيراني إلى إشعال نار إقليمية.

جاء ذلك في تصريح بيربوك، للصحفيين بعد لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة تل أبيب.

وقالت بيربوك: "باعتباري صديقة مقربة لإسرائيل، أعربت بوضوح عن مخاوفي الكبيرة اليوم (الأربعاء)، لا ينبغي جر المنطقة إلى وضع خطير لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق".

وأشارت الوزيرة الألمانية، إلى أن بلادها تأمل من جميع الأطراف التصرف بحكمة وضبط النفس لمنع نشوب صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

"شكراً للأصدقاء على نصائحهم"

في المقابل، أعرب نتنياهو، الأربعاء، عن شكره للدول الصديقة على نصائحها، وشدد على أن بلاده ستتخذ قراراتها بنفسها، في إشارة إلى تصعيد عسكري مرتقب ضد إيران.

​​​​​​​وقال نتنياهو، وفق بيان: "أشكر أصدقاءنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل قولاً وفعلاً، وهم يطرحون أيضاً مقترحات ونصائح مختلفة، و إنني أثمنها".

واستدرك: "ولكنني أود أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، وإسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها".

ومساء السبت، أطلقت إيران من أراضيها مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

ويتزامن هذا، مع الحرب الإسرائيلية، المستمرة في غزة منذ أكثر من 6 أشهر، والتي خلّقت ما يزيد على 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".