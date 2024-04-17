سياسة
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السيسي يحذّر من "تهديد حقيقي" لاستقرار المنطقة مع استمرار حرب غزة
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، من "تهديد حقيقي" يواجه استقرار الشرق الأوسط.
السيسي يحذّر من "تهديد حقيقي" لاستقرار المنطقة مع استمرار حرب غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي ملك البجرين حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة / صورة: رئاسة الجمهورية المصرية
17 أبريل 2024

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن استقرار منطقة الشرق الأوسط، يواجه "تهديداً حقيقياً وجاداً" جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده السيسي، بالقاهرة، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وصل إلى مصر، في وقت سابق الأربعاء، في زيارة غير معلنة وغير محددة المدة.

وأوضح السيسي: "نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء، لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأضاف أن "المنطقة شهدت، على مدار الأشهر القليلة الأخيرة، تبعات بالغة لاستمرار الحرب (على غزة)، حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة".

وتابع: "أصبحنا أمام وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة، يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد".

وأكد البيان أن السيسي بحث مع ملك البحرين "جهود إنفاذ وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع".

كما ناقش الجانبان "جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، وفق البيان.

واتفق الجانبان على "ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة"، وفق البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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