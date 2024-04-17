سياسة
2 دقيقة قراءة
حركة حماس تؤكد أنها لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها إلا بصفقة "حقيقية"
أكد قيادي في "حماس" أن الحركة لن تُسلّم الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إلا بصفقة حقيقية، داعياً "مقاومة الضفة لضربِ أوكار الاحتلال الظالمة في كل مكان وزمان".
حركة حماس تؤكد أنها لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها إلا بصفقة "حقيقية"
حركة حماس تؤكد أنها لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية/ صورة: AA 
17 أبريل 2024

قال زاهر جبارين، القائم بأعمال رئيس "حماس" بالضفة الغربية: "إن الحركة لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها إلا بصفقة حقيقية".

وأكد جبارين، في تصريحات نُشرت على حساب الحركة بمنصة تلغرام، مساء الأربعاء. إن "الضفة والقدس المحتلة في قلبِ طوفانِ الأقصى"، داعياً "مقاومة الضفة لضرب أوكار الاحتلال الظالمة في كل مكان وزمان".

وأضاف أن حركة حماس سلمت الوسطاء ردها، مضيفاً أنها لن تسلّم "أسرى الاحتلال إلا بصفقة حقيقية".

وتابع: "إن أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جاداً في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات".

والسبت الماضي، أعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر ردها حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حماس ردت بشكل "سلبي" على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء.

ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها الوطنية "بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

وأكدت استعدادها لـ"إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة؛ رداً على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وعقب ذلك شنت إسرائيل حرباً على غزة، ما زالت متواصلة منذ أكثر من 6 أشهر، وخلفت ما يزيد على 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us