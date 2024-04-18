سياسة
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أمينة أردوغان: وثائقي "الدليل" سيكون من أهم الوثائق في قرننا الحالي
قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إن الفيلم الوثائقي "الدليل" سيكون من أهم الوثائق في قرننا الحالي، وسينقل حقيقة المجازر الإسرائيلية للأجيال القادمة.
أمينة أردوغان: وثائقي "الدليل" سيكون من أهم الوثائق في قرننا الحالي
أمينة أردوغان: وثائقي "الدليل" سيكون من أهم الوثائق في قرننا الحالي / صورة: AA
18 أبريل 2024

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إن الفيلم الوثائقي "الدليل" سيكون من أهم الوثائق في قرننا الحالي، وسينقل حقيقة المجازر الإسرائيلية للأجيال القادمة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها أمينة أردوغان، الأربعاء، لرئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز، بمناسبة العرض الأول للفيلم الوثائقي "الدليل" الذي أنتجته وكالة الأناضول.

وأوضحت أمينة أردوغان، أن العالم يمر بفترة تشهد فيها أحلك صفحات التاريخ البشري، وتحدث فيها إبادة جماعية أمام أعين الجميع.

وأكدت أن تركيا تقف دائما إلى جانب المضطهدين وضد الظالمين في جميع الظروف، وما تزال تقدم جميع أنواع الدعم لوقف المأساة الإنسانية المتصاعدة وتحقيق السلام في غزة.

وأشادت السيدة الأولى في تركيا، بالصحفيين الذين يواصلون مهامهم على خط النار وفي أصعب الظروف، لتقديم الممارسات غير القانونية للحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأصبح كتاب "الدليل" من بين الأدلة المقدمة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي مؤخرا.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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