سياسة
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الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على إيران تستهدف منتجي المسيّرات والصواريخ
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مساء الأربعاء، أنّ الاتّحاد الأوروبي قرّر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ.
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على إيران تستهدف منتجي المسيّرات والصواريخ
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على إيران تستهدف منتجي المسيّرات والصواريخ / صورة: AFP
18 أبريل 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، أنّ الاتّحاد الأوروبي قرّر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في ختام قمّة في بروكسل شارك فيها قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل "قرّرنا فرض عقوبات على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة إلى إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل".

وأضاف أنّ "الفكرة هي استهداف الشركات التي لها دور في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ".

وفي بيانهم الصادر في ختام القمة، دعا قادة الاتحاد الأوروبي "جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس والابتعاد عن أيّ عمل من شأنه أن يزيد التوترات في المنطقة".

ومساء السبت، أطلقت إيران من أراضيها مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل؛ ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل الجاري.

ولم تتبن تل أبيب أو تنف رسميا مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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