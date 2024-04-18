سياسة
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"حملة خبيثة"..أونروا تحذر من مساع إسرائيلية للقضاء عليها وإبعادها عن فلسطين
حذَّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، من "حملة خبيثة" تهدف للقضاء على عمل الوكالة. جاء ذلك في إحاطة قدمها مفوض عام الوكالة، أمام مجلس الأمن، تحدث فيها عن الآثار التي خلفتها 6 أشهر من الحرب على قطاع غزة.
"حملة خبيثة"..أونروا تحذر من مساع إسرائيلية للقضاء عليها وإبعادها عن فلسطين
أونروا تحذر من مساع إسرائيلية للقضاء عليها وإبعادها عن فلسطين / صورة: AFP
18 أبريل 2024

حذَّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، من "حملة خبيثة" تهدف للقضاء على عمل الوكالة.

جاء ذلك في إحاطة قدمها مفوض عام وكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، تحدث فيها عن الآثار التي خلفتها 6 أشهر من الحرب على قطاع غزة.

واشتكى المفوض العام للوكالة من ضغوط إسرائيلية كبيرة لإيقاف عملها بقطاع غزة، ولفت إلى أن الوكالة لا تستطيع إدخال مساعدات إلى شمال القطاع رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تدعو تل أبيب لزيادتها.

وقال لازاريني، إن الوكالة "تتعرض لضغوط هائلة وتواجه حملة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح: "إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل وكالتنا، ورفضت طلبات متكررة لنا لإيصال مساعدات إلى شمال غزة".

وتابع مستنكرًا: "لا نستطيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم قرارات محكمة العدل الدولية (التي تطالب إسرائيل) بزيادة إدخالها".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض هذه الجهات بدأت، في مارس/ آذار الماضي، مراجعة قراراته ا إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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