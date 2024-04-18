اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال باتريك رايدر، أن ردّ تل أبيب المتوقع على إيران هو "قرار سيادي لإسرائيل".

وأكد رايدر، في تصريحات تليفزيونية، أن واشنطن لن تتردّد في الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتها في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران شنّت هجوماً واسع النطاق وغير مسبوق من داخل أراضيها على إسرائيل بأكثر من 300 تهديد جوي، إذ جرى اعتراضها من طرف إسرائيل وأمريكا وبقية الشركاء.

وأضاف أن الولايات المتحدة على تواصل مستمر مع الإسرائيليين وجميع الشركاء في الشرق الأوسط "حتى لا نرى اتساعاً للصراع"، كاشفاً عن إجراء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سلسلة اتصالات لخفض التصعيد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إن بلاده تنشط دبلوماسياً وعسكرياً لتعزيز دفاعاتها في المنطقة، لافتاً إلى أن واشنطن تتفهم حاجة إسرائيل للقضاء على حماس وكتائبها المتبقية ومنعها من تكرار ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بينما رفض الإفصاح عن تفاصيل المحادثات الخاصة مع الإسرائيليين حول اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وحذّر من خطورة الوضع الإنساني في غزة، موضحاً: "ولهذا نتواصل مع الإسرائيليين بشأن عملية محتملة في رفح تأخذ بالحسبان سلامة المدنيين والمساعدات الإنسانية".

وقال الجنرال الأمريكي إن المؤشرات الأولية بشأن استجابة الإسرائيليين لطلبات واشنطن بشأن أي عملية في رفح جيدة.

كما اتهم رايدر، الحوثيين في اليمن باستهداف أكثر من 50 دولةً و"قتل مواطني دول غير منخرطة بحرب غزة"، مشيراً إلى أن هدف الولايات المتحدة الوحيد "فتح ممر البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة البحرية".