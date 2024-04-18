أعلن الاتحاد الأوروبي أن لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا.

وذكر الاتحاد أنه "يعلق أهمية كبيرة" على استئناف المفاوضات القبرصية في هذا السياق.

جاء ذلك في الجزء المتعلق بالعلاقات مع تركيا في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل.

وذكر البيان، أن "الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في تطوير بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، ​​وتطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا".

وأشار إلى أن "مشاركة تركيا البناءة ستكون مفيدة في دفع مجالات التعاون المختلفة المحددة في التقرير المشترك الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023".

وأكد البيان، "إيلاء أهمية كبيرة لاستئناف المفاوضات القبرصية وتقدّمها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم العملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية القبرصية.

وأضاف البيان، أن "الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور نشط في دعم جميع مراحل العملية التي تقودها الأمم المتحدة بكل الأدوات المناسبة المتاحة لها".