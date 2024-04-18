سياسة
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توقعات بتأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
قالت مصادر دبلوماسية إنه من المرجّح تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، إلى الجمعة، من أجل إجراء مزيد من المداولات.
توقعات بتأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
توقعات بتأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة / صورة: Reuters
18 أبريل 2024

رجّحت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، إلى الجمعة.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن المكوّن من 15 دولة عضواً من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش)، غداً الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".

وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتّحدة صامويل زبوغار، الأربعاء، إنّ "الأمر لا يزال معلّقاً" بين أن تعقد الجلسة الخميس أو الجمعة.

بينما قال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور إنّ التصويت سيجري اليوم الخميس عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

لكنّ البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل/نيسان لم تؤكّد هذا الموعد كما أنّها لم تنفه.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".

وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".

ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد 9 بلدان على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

ودعت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل/نيسان الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

لكن الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحق الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء: "لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد حل لدولتين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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