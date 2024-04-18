سياسة
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بدعوى "تصاعد التوتر" الإقليمي.. جامعة فرنسية تلغي مؤتمراً بارزاً حول فلسطين
أعلنت إدارة جامعة ليل في فرنسا إلغاء مؤتمر حول فلسطين كان من المقرر عقده الخميس من السياسي اليساري المعارض جان لوك ميلونشون، وذلك بدعوى "تصاعد التوتر" بين إيران وإسرائيل.
بدعوى "تصاعد التوتر" الإقليمي.. جامعة فرنسية تلغي مؤتمراً بارزاً حول فلسطين
ميلونشون في فاعلية سابقة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: صفحة Jean-Luc Mélenchon / Others
18 أبريل 2024

قررت رئاسة جامعة ليل في فرنسا إلغاء مؤتمر حول فلسطين كان من المقرر عقده الخميس من السياسي اليساري المعارض جان لوك ميلونشون، وذلك بدعوى "تصاعد التوتر" بين إيران وإسرائيل.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجامعة أن سبب إلغاء المؤتمر هو "تصاعد التوتر على المستويين الإقليمي والدولي" بعد الهجوم الجوي الذي شنّته إيران على إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن الوضع الدولي الحالي يؤدي إلى توترات "تثير القلق" داخل الجامعة.

وانتقد ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، قرار إدارة الجامعة بإلغاء المؤتمر الذي كان يشرف عليه.

وقال في تصريحات عقب قرار الإلغاء: "نستنكر استغلال هذا المؤتمر أداةً من الذين يقدمون دعماً غير مشروط لحكومة (بنيامين) نتنياهو".

وأضاف أن إدارة الجامعة تحاول "كبت دعوات السلام في الشرق الأوسط وتقويض حرية التعبير".

وأعلنت إدارة الحزب عن تحديد موقع جديد في مدينة ليل لإقامة المؤتمر، الذي كان من المقرر أن تحضره أيضاً ريما حسن، المرشحة فلسطينية الأصل لانتخابات البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية.

ومساء السبت، أطلقت إيران من أراضيها مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، رداً على هجوم صاروخي اتهمت طهران تل أبيب بتنفيذه، واستهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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