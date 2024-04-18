سياسة
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مباحثات تركية-روسية في أنقرة بشأن الأوضاع في غزة والتطورات الإقليمية
بحث نائب وزير الخارجية التركي براق أكتشابار، مع الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسية إلى الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وذلك قي لقاء جمعهما في العاصمة أنقرة، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية.
مباحثات تركية-روسية في أنقرة بشأن الأوضاع في غزة والتطورات الإقليمية
لقاء بين نائب وزير الخارجية التركي مع الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسية إلى الشرق الأوسط في أنقرة / صورة: @TC_Disisleri
18 أبريل 2024

التقى نائب وزير الخارجية التركي براق أكتشابار، مع الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسية إلى الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، في العاصمة أنقرة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، بحسب بيان صدر الخميس لوزارة الخارجية التركية، عبر حسابها على منصة إكس.

وقالت الوزارة، إن الجانبين تشاورا بشأن التطورات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ أكثر من 6 أشهر.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة" بحقّ الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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