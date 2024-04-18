لليوم الـ195 تواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، مخلِّفةً عشرات الشهداء والجرحى، في تجاهل وتحدٍّ صارخ لكل النداءات والتحذيرات الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفاً و970 شهيداً و76 ألفاً و770 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قصف مدينة غزة

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن الاحتلال شن قصفاً مكثفاً على المناطق الشرقية والجنوبية الغربية في مدينة غزة، لا سيما مناطق الشيخ عجلين، وتل الهوى، والشجاعية، ومخيم الشاطئ، والزيتون، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وحسب شهود عيان، نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جنوبي حي الزيتون.

كما أٌعلن في وقت سابق، استشهاد 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثمان شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إثر إصابته برصاص قناص إسرائيلي في منطقة قريبة.

واستهدفت الغارات أيضاً فلسطينيين في منطقة المغراقة، ومباني سكنية وأراضي زراعية في مدينة الزهراء وسط القطاع.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، جثامين 11 شهيداً من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

غارات على رفح

وفجر اليوم (الخميس)، استُشهد 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف غرفة داخل أرض زراعية تؤوي نازحين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

واستُشهد لاحقاً 3 آخرون، متأثرين بجراحٍ أُصيبوا بها في القصف نفسه، ما أدى إلى "شطب العائلة بالكامل من السجل المدني لاستشهاد جميع أفرادها"، وفق مصدر طبي.

واستهدفت غارة أخرى منزلاً لعائلة في محيط المقبرة الشرقية، شرقي مدينة رفح، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح متفاوتة.

وفي إطار التصعيد والتهديد المستمر، أعلن قائد كتيبة بجيش الاحتلال لجنود كتيبته، اليوم (الخميس)، أنهم سيتوجهون إلى رفح، بعد إنهاء توغلهم البري في أطراف مخيم النصيرات.

دمار في مخيم النصيرات

وفي مخيم النصيرات (وسط)، كشف انسحاب قوات الاحتلال من شمال المخيم، بعد عملية عسكرية استمرت لأكثر من أسبوع، عن دمار وخراب كبيرين.

وقالت مصادر طبية إنه جرى انتشال 9 شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال المخيم.

فيما قال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، الخميس: "بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء، وما زال هناك عديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يجرِ إخراجهم بعد".

وشدد البيان على حاجة الدفاع المدني الفلسطيني إلى "معدات وآليات حفر ثقيلة" حتى يتمكن من البحث عن جثامين الشهداء وإخراجها.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش "أنهى الليلة الماضية الغارة التي استهدفت أطراف مخيم النصيرات".

وتحدَّث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأربعاء، عن "استشهاد أكثر من 520 فلسطينياً خلال هذه العملية التي شهدت عمليات قتل ممنهجة للنازحين المدنيين الذين حاولوا الصمود في منازلهم".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال "دمَّر خلال هذا العدوان 14 برجاً وعمارة سكنية وعشرات المنازل التي تعود لمواطنين شرَّدهم الاحتلال من أبراجهم وعماراتهم السكنية ومنازلهم، تحت تهديد قصف الطائرات وقذائف الدبابات".