سياسة
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تركيا تعلن تحييد 75 إرهابياً في أسبوعين داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق
أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، تحييد 75 إرهابياً خلال الأسبوعين الأخيرين، لافتاً إلى أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم شمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الجاري، بلغ 748.
تركيا تعلن تحييد 75 إرهابياً في أسبوعين داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق
تركيا تعلن تحييد 75 إرهابياً في أسبوعين داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق / صورة: AA
18 أبريل 2024

حيَّدت وزارة الدفاع التركية 75 إرهابياً خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق ما أعلنه مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك.

وقال آق تورك، في تصريح إعلامي، الخميس، إن 75 إرهابياً ينتمون إلى تنظيمات مختلفة جرى تحييدهم خلال الأسبوعين الأخيرين داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.

وأوضح أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم شمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الجاري، بلغ 748.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث تنشط تنظيمات تستهدف من تلك المناطق الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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