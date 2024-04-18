حيَّدت وزارة الدفاع التركية 75 إرهابياً خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق ما أعلنه مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك.

وقال آق تورك، في تصريح إعلامي، الخميس، إن 75 إرهابياً ينتمون إلى تنظيمات مختلفة جرى تحييدهم خلال الأسبوعين الأخيرين داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.

وأوضح أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم شمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الجاري، بلغ 748.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث تنشط تنظيمات تستهدف من تلك المناطق الداخل التركي.