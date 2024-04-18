سياسة
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وصول سفينة المساعدات التركية التاسعة إلى قبالة سواحل مصر تحمل مساعدات لغزة
وصلت سفينة المساعدات الإنسانية التركية التاسعة الموجَّهة إلى قطاع غزة، الخميس، قبالة السواحل المصرية، بعد انطلاقها، الثلاثاء، من ميناء مرسين التركي.
وصول سفينة المساعدات التركية التاسعة إلى قبالة سواحل مصر تحمل مساعدات لغزة
وصول السفينة التركية التاسعة التي تحمل مساعدات لغزة قبالة سواحل مصر / صورة: AA
18 أبريل 2024

وصلت سفينة المساعدات الإنسانية التركية التاسعة الموجهة إلى قطاع غزة، الخميس، قبالة السواحل المصرية، بعد انطلاقها الثلاثاء، من ميناء مرسين التركي.

وتحمل سفينة المساعدات الإنسانية 3 آلاف و774 طناً من المواد الغذائية والطحين ومستلزمات للأطفال والرضّع وأكياس نوم أعدّها الهلال الأحمر التركي.

والسفينة تتزود بالوقود قبالة السواحل المصرية على أن ترسو في ميناء العريش المصري بعد إتمام التزود بالوقود.

ومن المتوقع وصول السفينة إلى ميناء العريش، مساء الخميس، لتُفرغ حمولتها في الميناء على شاحنات تتوجه لاحقاً إلى معبر رفح الحدودي لإيصال المساعدات إلى سكان غزة.

وأرسلت تركيا حتى اليوم عبر الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، 39 ألفاً و607 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على متن 13 طائرة و8 سفن.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن "تركيا رسّخت مكانتها بصفتها الدولة الأكثر تقديماً للمساعدات إلى غزة من خلال السفينة الخيرية التاسعة التي انطلقت اليوم (الثلاثاء) بحمولة 3 آلاف و774 طناً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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