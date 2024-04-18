سياسة
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"الدفاع" التركية تحذّر من استمرار الحرب على غزة وتوسُّع الهجمات في المنطقة
أدان مستشار الإعلام والعلاقات العامة لوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة مما أدى إلى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين واستشهاد نحو 34 ألفاً آخرين، مؤكداً أن تركيا واصلت موقفها العادل والإنساني أمام هذه الاعتداءات.
"الدفاع" التركية تحذّر من استمرار الحرب على غزة وتوسُّع الهجمات في المنطقة
المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع التركية زكي آق تورك / صورة: AA
18 أبريل 2024

استنكر المستشار الإعلامي والعلاقات العامة لوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة واستشهاد ما يقرب من 34 ألفاً آخرين، نتيجة الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال آق تورك، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن هجمات إسرائيل على قطاع غزة، شملت قصف المستشفيات والمدارس والأماكن المقدسة ومخيمات اللاجئين، مشيراً إلى أنه جرى استهداف المدنيين من الأطفال والنساء وأيضاً الصحفيين بشكل خاص.

وتابع: "واكتفى المجتمع الدولي بإدانة هذه الهجمات، لكنه تجاهل خطر توسع الحرب في جميع أنحاء المنطقة".

وشدد على أن تركيا واصلت موقفها العادل والإنساني أمام هذه الاعتداءات التي تشنها إسرائيل على غزة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته من أجل وقف هذه الحرب، ومنعها من الانتشار في المنطقة، كما دعت إسرائيل إلى وقف هذه المجازر.

وجدد مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، تأكيد ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لمنع المنطقة من الانجرار إلى مزيد من الكوارث.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة" بحقّ الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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