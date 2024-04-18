سياسة
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إيران: منشآتنا النووية في أمان تام وسنرد على أي هجوم إسرائيلي يستهدفها
قال قائد حرس حماية وأمن المراكز النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب إن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم إسرائيلي يستهدف المنشآت النووية الإيرانية، مرجحاً مراجعة العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والعدول عن "الاعتبارات المعلنة سابقاً".
إيران: منشآتنا النووية في أمان تام وسنرد على أي هجوم إسرائيلي يستهدفها
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري جزءاً من احتفال بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد في طهران في 17 أبريل/نيسان 2024. / صورة: AFP
18 أبريل 2024

أعلنت طهران الخميس استعدادها للرد بالمثل على إسرائيل إن هاجمت الأخيرة منشآت إيران النووية، وفق وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك في تصريحات لقائد حرس حماية وأمن المراكز النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب، نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية.

وقال القائد الإيراني إن المراكز النووية "في أمن تام"، مرجحاً "مراجعة العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة سابقاً".

وأشار طلب إلى إن "تهديدات النظام الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية تجعل من الممكن مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية والتحول عن اعتباراتنا السابقة".

وحذر حق طلب من أنه "إذا أراد النظام الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، فسنرد بالتأكيد وبشكل قاطع بصواريخ متقدمة ضد مواقعه النووية".

وقال القائد الإيراني إن المراكز النووية "في أمن تام"، وأوضح أن التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية "ليست جديدة"، وأن تل أبيب "أطلقت تلك التهديدات منذ سنوات وأقدمت على أعمال تخريبية وإرهابية في مجال الصناعة النووية الإيرانية".

وأضاف: "في حال أراد الكيان الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإنه سيواجَه حتماً وبالتأكيد بردة فعلنا".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافاً إسرائيلية بـ"نجاح".

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرةً من أراضيها على إسرائيل، لا عبر جماعات موالية لها، وجاء رداً على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

وتتهم طهران تل أبيب بشن الهجوم الصاروخي على دمشق الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي، فيما لم تعترف تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم. ​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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