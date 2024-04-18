قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحرب في قطاع غزة خلقت “جحيماً” على الصعيد الإنساني، مؤكداً ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

جاء ذلك في كلمة اليوم الخميس خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزاري بخصوص الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأشار غوتيريش إلى أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية والجوع.

وطالب غوتيريش بإجراء تحقيق في مقتل 250 من عمال الإغاثة الإنسانية في غزة بينهم 180 من موظفي الأمم المتحدة.

وحث كل الأطراف على الإقرار المهم الذي ينبغي أن تضطلع به السلطة الفلسطينية في غزة والعمل على تمكينها من العودة.

ولفت غوتيريش، إلى أن الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى “نزاع إقليمي شامل”، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه"، مؤكداً أن عدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين سيؤدي فقط إلى زيادة الاضطراب والخطر على مئات الملايين من الأشخاص.