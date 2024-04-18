استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن، في العاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث رافقت فرقة الخيالة موكب الرئيسة التنزانية إلى المجمع.

وأمام البوابة الرئيسية في المجمع الرئاسي استقبل الرئيس أردوغان نظيرته التنزانية، ثم عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين.

وبعد عزف النشيدين، حيّت الرئيسة سامية حسن الحرس الوطني التركي، أعقبته صورة تذكارية للرئيسين.

ومن المرتقب أن يترأس الرئيسان اجتماع وفدي البلدين، بعد لقاء ثنائي، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المنتظر أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مختلفة من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في الأساس التعاقدي للعلاقات بين تركيا وتنزانيا، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء.