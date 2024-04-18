سياسة
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أردوغان يستقبل نظيرته التنزانية في أنقرة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن في العاصمة أنقرة. ويُتوقَّع أن يترأسا اجتماعاً لوفدَي البلدين، ثم يعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.
أردوغان يستقبل نظيرته التنزانية في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيرته التنزانية في أنقرة / ِِAA / Others
18 أبريل 2024

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن، في العاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث رافقت فرقة الخيالة موكب الرئيسة التنزانية إلى المجمع.

وأمام البوابة الرئيسية في المجمع الرئاسي استقبل الرئيس أردوغان نظيرته التنزانية، ثم عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين.

وبعد عزف النشيدين، حيّت الرئيسة سامية حسن الحرس الوطني التركي، أعقبته صورة تذكارية للرئيسين.

ومن المرتقب أن يترأس الرئيسان اجتماع وفدي البلدين، بعد لقاء ثنائي، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المنتظر أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مختلفة من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في الأساس التعاقدي للعلاقات بين تركيا وتنزانيا، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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