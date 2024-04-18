سياسة
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زلزال بولاية توكاط التركية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر
أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن ولاية توكاط التركية شهدت الخميس في تمام الساعة 18.11 بالتوقيت المحلي، زلزالاً بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 5.99 كيلومتر مركزه مدينة سولوساراي.
زلزال بولاية توكاط التركية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر
زلزال بولاية طوقات التركية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر / صورة: AA
18 أبريل 2024

شهدت ولاية توكاط شمالي تركيا الخميس في تمام الساعة 18.11 بالتوقيت المحلي، زلزالاً شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر مركزه مدينة سولوساراي، وفقاً لما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني.

وشُعِر بالزلازل الذي وقع على عمق 5.99 كيلومتر، في البلدات والمدن المحيطة، وأشارت آفاد إلى أنها تتابع تطورات وتبعات الزلزال.

من جهته، قال وزير الداخلية علي يرلي قايا على حسابه على تويتر، إن كل الفرق المعنية توجّهت إلى موقع الزلزال حيث تجري مسوحات ميدانية، متمنياً السلامة لجميع المواطنين هناك.

كما أعرب جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالسلامة لجميع المواطنين، مؤكداً أن المؤسسات المعنية تؤدي مهامها.

بدوره قال والي توكاط نعمان خطيب أوغلو: "أتمنى الشفاء العاجل لجميع مواطنينا المصابين"، مشدداً على أن الفرق المعنية تتخذ التدابير اللازمة.

مصدر:TRT عربي
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