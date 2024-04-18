شهدت ولاية توكاط شمالي تركيا الخميس في تمام الساعة 18.11 بالتوقيت المحلي، زلزالاً شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر مركزه مدينة سولوساراي، وفقاً لما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني.

وشُعِر بالزلازل الذي وقع على عمق 5.99 كيلومتر، في البلدات والمدن المحيطة، وأشارت آفاد إلى أنها تتابع تطورات وتبعات الزلزال.

من جهته، قال وزير الداخلية علي يرلي قايا على حسابه على تويتر، إن كل الفرق المعنية توجّهت إلى موقع الزلزال حيث تجري مسوحات ميدانية، متمنياً السلامة لجميع المواطنين هناك.

كما أعرب جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالسلامة لجميع المواطنين، مؤكداً أن المؤسسات المعنية تؤدي مهامها.

بدوره قال والي توكاط نعمان خطيب أوغلو: "أتمنى الشفاء العاجل لجميع مواطنينا المصابين"، مشدداً على أن الفرق المعنية تتخذ التدابير اللازمة.