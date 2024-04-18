يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو).

ويُجري مجلس الأمن، تصويتاً على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".

ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضواً بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.

يأتي هذا في وقت نقلت فيه رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن "واشنطن ستصوّت بالرفض على الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

وكانت روسيا دعت الخميس أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح منح فلسطين "العضوية الكاملة" بالأمم المتحدة.

وحصلت فلسطين على وضع "دولة غير عضو لها صفة مراقب" بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.

ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة "الفيتو"، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.