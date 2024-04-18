سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: يجب ألا نتيح الفرصة لإسرائيل كي تخفي همجيتها في غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن في أنقرة، ضرورة عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل كي تخفي همجيتها بغزة.
أردوغان: يجب ألا نتيح الفرصة لإسرائيل كي تخفي همجيتها في غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيرته التنزانية سامية صولجو حسن في أنقرة / صورة: AA
18 أبريل 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس ضرورة عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل في محاولاتها خلط الأجندة وإخفاء همجيتها في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس أردوغان، مع نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "واحدة من أكبر المجازر في القرن الحالي مستمرة في غزة منذ 195 يوماً ويجب علينا بذل مزيد من الجهود لوقف تلك المجازر".

وأضاف "رأينا أن الدول الغربية يمكنها الاعتراض بصوت واحد ضد الرد الإيراني، ويتعين على الجهات الفاعلة نفسها أن تقول الآن لإسرائيل بصوت واحد: قفي".

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة واتخاذ خطوات فورية بعد ذلك لتنفيذ حل الدولتين.​​​​​​​

العلاقات مع تنزانيا

وحول العلاقات التركية-التنزانية أوضح أردوغان أنهم استعرضوا في الاجتماعات مجالات التعاون بشكل شامل، وبحثوا الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وتنزانيا كان 11 مليون دولار في عام 2003، لكنه وصل إلى 345 مليون دولار في 2023.

وأضاف: "ولكن رغم هذا الارتفاع إلا أن الأرقام لا تعكس إمكاناتنا الحقيقية. نحن متفقون على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بيننا إلى مليار دولار. وسنركز جهودنا في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة".

ولفت أردوغان إلى أن الشركات التركية نفذت بنجاح 14 مشروعاً بقيمة 6.4 مليار دولار في تنزانيا.

وأشار إلى أن تنزانيا الدولة الثالثة في إفريقيا من حيث إجمالي مشاريع المقاولات التركية.

وذكر أردوغان أن تركيا تولي تبادل تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب مع تنزانيا أهمية، وأنه من دواعي سرورها مساعدة تنزانيا في ضمان أمنها.

بدورها، قالت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن، إن بلادها تدعم جهود تركيا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية، ودعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us