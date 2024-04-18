أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس ضرورة عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل في محاولاتها خلط الأجندة وإخفاء همجيتها في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس أردوغان، مع نظيرته التنزانية سامية صولحو حسن، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "واحدة من أكبر المجازر في القرن الحالي مستمرة في غزة منذ 195 يوماً ويجب علينا بذل مزيد من الجهود لوقف تلك المجازر".

وأضاف "رأينا أن الدول الغربية يمكنها الاعتراض بصوت واحد ضد الرد الإيراني، ويتعين على الجهات الفاعلة نفسها أن تقول الآن لإسرائيل بصوت واحد: قفي".

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة واتخاذ خطوات فورية بعد ذلك لتنفيذ حل الدولتين.​​​​​​​

العلاقات مع تنزانيا

وحول العلاقات التركية-التنزانية أوضح أردوغان أنهم استعرضوا في الاجتماعات مجالات التعاون بشكل شامل، وبحثوا الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وتنزانيا كان 11 مليون دولار في عام 2003، لكنه وصل إلى 345 مليون دولار في 2023.

وأضاف: "ولكن رغم هذا الارتفاع إلا أن الأرقام لا تعكس إمكاناتنا الحقيقية. نحن متفقون على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بيننا إلى مليار دولار. وسنركز جهودنا في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة".

ولفت أردوغان إلى أن الشركات التركية نفذت بنجاح 14 مشروعاً بقيمة 6.4 مليار دولار في تنزانيا.

وأشار إلى أن تنزانيا الدولة الثالثة في إفريقيا من حيث إجمالي مشاريع المقاولات التركية.

وذكر أردوغان أن تركيا تولي تبادل تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب مع تنزانيا أهمية، وأنه من دواعي سرورها مساعدة تنزانيا في ضمان أمنها.

بدورها، قالت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن، إن بلادها تدعم جهود تركيا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية، ودعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.