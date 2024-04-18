سياسة
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قورتولموش: تركيا تبذل قصارى جهدها لوقف المذبحة بغزة
أكّد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في كلمة بندوة أكاديمية بيت المقدس الدولية في ماردين التركية، مأساوية أوضاع الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مشدداً على أن بلاده تبذل قصارى جهدها لإنهاء المذبحة هناك.
قورتولموش: تركيا تبذل قصارى جهدها لوقف المذبحة بغزة
قورتولموش: تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء المذبحة في فلسطين - أرشيفية / صورة: AA
18 أبريل 2024

صرّح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بأن أنقرة تبذل قصارى جهدها لإنهاء واحدة من أكبر مذابح تاريخ البشرية الحديث تُرتكب بحق الفلسطينيين على مرأى العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس في النسخة 24 لندوة أكاديمية بيت المقدس الدولية، التي نظّمَتها جامعة آرتكلو بولاية ماردين جنوب شرق تركيا.

وأشار رئيس البرلمان إلى الأوضاع المأساوية غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون جراء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر أن تلك المآسي تُشعِر الإنسان بالحزن والأسف تارة، وتارة أخرى بالعجز والخجل من نفسه.

وقال إن تركيا تبذل قصارى جهدها منذ اليوم الأول لإنهاء واحدة من أكبر مذابح التاريخ، التي تجسدت في عملية التطهير العرقي الأكثر وحشية، واتسمت بالإبادة أمام أعين العالم أجمع.

وأضاف أن أنقرة حشدت طاقاتها متمثلة بالرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، وبكل مؤسساتها ومنظماتها لوقف فوري لإطلاق النار وتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح أن مقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية بناء على طلب جنوب إفريقيا تُعَدّ نقطة تحول لمستقبل القضية الفلسطينية.

وأعرب قورتولموش عن ثقته بـ"محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته في المحكمة الجنائية الدولية".

وشدّد على أن "الآيديولوجيا الصهيونية مدمّرة، ومن خلال السلاح لا تعطي الأصوات المعارضة الحق في الكلام".

وأضاف أن "الآيديولوجيا الصهيونية لا تمتلك فقط أدوات عسكرية أو آليات سياسية، فالصهيونية آيديولوجيا تحتاج إلى التعامل معها بسردية عالمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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