سياسة
2 دقيقة قراءة
كينيا.. مصرع قائد الجيش رفقة 9 عسكريين في تحطم مروحية
لقي قائد الجيش الكيني فرانسيس أوموندي أوغولا مصرعه رفقة 9 عسكريين في تحطم مروحية، فيما أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام 3 أيام تكريماً لأرواحهم.
كينيا.. مصرع قائد الجيش رفقة 9 عسكريين في تحطم مروحية
قائد الجيش الكيني الجنرال فرانسيس أوغولا والرئيس الكيني ويليام روتو / صورة أرشيفية: AFP 
18 أبريل 2024

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الخميس الحداد الوطني وتنكيس الأعلام في البلاد 3 أيام، إثر مصرع قائد الجيش الفريق أول فرانسيس أوموندي أوغولا، رفقه 9 ضباط آخرين، بعد تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم في غرب البلاد.

وقال روتو إن مروحية سلاح الجو المنكوبة غادرت العاصمة نيروبي متوجهة إلى منطقة ريفت الشمالية، جزءاً من عملية "ماليزا وهاليفو"، الذي ينفذها الجيش لمكافحة عصابات قطاع الطرق تنشط بالمنطقة.

وكان الجنرال أوغولا قبل سقوط مروحيته في طريقه لزيارة القوات المنتشرة في المنطقة، وتفقد مشاريع تجديد المدارس الجارية.

وأشار روتو، إلى أن أوغولا، "رافقه في المروحية 11 فرداً آخرين من أفراد الجيش الشجعان، لقي 9 منهم حتفهم، ونجا اثنان"، إثر الحادث.

ومن بين التسعة الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادث ضباط عسكريون رفيعو المستوى هم: العميد صواله سعيد، والعقيد دنكان كيتاني، والمقدم ديفيد ساويه، والرائد جورج بينسون ماجوندو، والنقيب صورا محمد، والنقيب هيلاري ليتالي، والرقيب أ ول جون كينيو موريثي، والرقيب كليفونسي اوموندي، والرقيبة روز نياويرا.

وقال روتو: "فقد وطننا واحداً من أبرز جنرالاتها وضباطها الشجعان ورجالها ونسائها".

وأضاف أن "رحيل الجنرال أوغولا خسارة مؤلمة لي، وبالتأكيد فإن الحزن الذي نشعر به جميعاً بشأن وفاته يشاركه جميع أنحاء كينيا، وخاصة إخوانه في سلاح الدفاع الكيني".

وأعرب روتو، عن بالغ حزنه على الحادث، معرباً عن تعازيه لأسر وأحباء الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وقال إن سلاح الجو شكل فريق تحقيق، وأرسله لتحديد سبب الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us