سياسة
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أنباء عن انفجارات وسط إيران وتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة، بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.
أنباء عن انفجارات وسط إيران وتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن
أنباء عن انفجارات وسط إيران وتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن / صورة: AP
19 أبريل 2024

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة، بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.

من جانبها، ذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية، نقلاً عن مسؤول أمريكي أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وتقع العديد من المواقع النووية والقواعد العسكرية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

ونقلت رويترز عن مصدر إيراني قوله إن نظام الدفاع الجوي جرى تفعيله في إقليم أصفهان. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن بما في ذلك مدينة أصفهان وسط البلاد.

ونقل إعلام إيراني عن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية قوله إن "الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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