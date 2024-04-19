سياسة
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إعلام أمريكي: إسرائيل شنّت هجوماً داخل إيران بعلم واشنطن
قالت وسائل إعلام أمريكية إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردّاً على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الفائت، مضيفة أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.
إعلام أمريكي: إسرائيل شنّت هجوماً داخل إيران بعلم واشنطن
الإعلام الإيراني الرسمي يتابع الضربات الإسرائيلية على أصفهان / صورة: AA
19 أبريل 2024

قالت وسائل إعلام أمريكية من بينها ABC وCBS وCNN، إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردّاً على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الفائت.

ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين وقوع الضربات في ساعة مبكرة الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN، أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نووياً.

ولم يعلّق البيت الأبيض على تلك الأنباء، بينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.

وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية فوق عديد من المدن بعدما أفاد التليفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب مدينة أصفهان وسط البلاد.

وكانت إسرائيل قد توعدت بالرد بعد شن إيران هجوماً بمئات الصواريخ والمسيرات على الدولة العبرية نهاية الأسبوع الماضي اعتُرضت أغلبيتها.

وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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