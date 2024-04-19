قالت وسائل إعلام أمريكية من بينها ABC وCBS وCNN، إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردّاً على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الفائت.

ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين وقوع الضربات في ساعة مبكرة الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN، أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نووياً.

ولم يعلّق البيت الأبيض على تلك الأنباء، بينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.

وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية فوق عديد من المدن بعدما أفاد التليفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب مدينة أصفهان وسط البلاد.

وكانت إسرائيل قد توعدت بالرد بعد شن إيران هجوماً بمئات الصواريخ والمسيرات على الدولة العبرية نهاية الأسبوع الماضي اعتُرضت أغلبيتها.

وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت لإسرائيل.