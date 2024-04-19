نفت إيران، الجمعة، تعرض أي من منشآتها أو مواقعها النووية في مدينة أصفهان وسط البلاد، لأي استهداف، تزامناً مع تهديدات إسرائيلية برد انتقامي.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية دمرت 3 طائرات مسيّرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان.

ووفق الوكالة "جرى تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران".

ومن جهته، قال مسؤول أمريكي رفيع، إن "صواريخ إسرائيلية تضرب الآن موقعاً داخل إيران".

وتعليقاً على سماع دوي انفجار في مدينة أصفهان، فجر اليوم الجمعة، قال إعلام إيراني، إن "أصوات الانفجارات المسموعة في عدة مناطق بالبلاد ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات الصغيرة".

كما نقلت وسائل إعلامية عن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية قوله إن "الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه جرى تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد.

استئناف الرحلات الجوية

واستؤنفت، في وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة، الرحلات الجوية في مطارَي الإمام الخميني الدولي ومهرآباد بطهران، بعد تعليقها عقب التقارير التي أفادت بوقوع انفجارات في البلاد.

وبحسب الشركة، فقد استؤنفت رحلات المغادرة من مطار الإمام الخميني، وفُتحت مكاتب الطيران وجرى استئناف إصدار بطاقات الطيران للركاب.

وأضافت: "رحلة الخطوط الجوية الإيرانية "روما-طهران" التي غيّرت مسارها إلى مطار أنقرة، بسبب إغلاق مطار الإمام الخميني ومهرآباد والمطارات البديلة كمطار أصفهان، ستعود إلى مطار الإمام مرة أخرى".

ومساء السبت، أطلقت إيران من أراضيها مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل؛ رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

ولم تتبنَّ تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشنِّ هجمات متبادلة.